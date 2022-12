Bumble to Sponsor Prohibition NYE Party in Downtown L.A.

Dating software Bumble angekündigt dass es am Ende Sponsoring des siebten jährlich Verbot NYE in Innenstadt l. a.. Standard Neujahr ‘s Eve Feier Funktionen ein “Roaring Twenties” Motiv vom Hintergrund für das alten Union Station.

Fall ist tatsächlich organisiert von McCullough und Ross zusammen mit KCRW, und Features erstklassige DJs, ein lebendiges Jazzensemble, Burlesque und ein offenes Club für Gäste. Alive Acts Bestehen aus Lokal Sänger Classixx und Lyndsay und auch der All Nighters, basierend auf dem PR von event. um sehr zu helfen Gäste einläuten das frische Jahr mit geeignetem Fest, ein Ball wird fallen von populäres Kunstwerk Deko Schwelle Ort.

Bumble Kunden kann in die Funktion durch Aufdecken energetischen Profils zu ihren Telefonen, holt die application und platziert it up, bevor auftaucht Richtung in Richtung} gelb teppich Eingang. Es wird auch ein Foto Stand , also ist es ermutigt Outfit für Anlass geht.

Die frauenfreundliche Matchmaking und Networking Anwendung hat konzentriert ihre Initiativen, ihre zu verbinden, um sich im wirklichen Leben reale Welt|tatsächliches Leben|naturgetreu|aktuell}, {zuletzt|in letzter Zeit|durch Integration mit Moxy Hotels, eine stilvolle Boutique Zeichenfolge in Haupt Metropolen wie Denver und Chicago. Bumbles Networking Veranstaltungen können abgehalten werden an der Hotels, und jedes Haus Funktionen leidenschaftliches Hummel Raum (genannt BumbleSpot) geben die Mitglieder der App einen Ort zu treffen sich treffen ihre einzigartigen passt sicher – ob für Internet-Dating, Marketing oder Befriedigen Brandneu Freunde.

“[Bumble Verbraucher] fragen uns für diese Empfehlungen und Orte zu besuchen die ganze Zeit “, sagte der Direktor für Partnerschaften für Bumble Andee Olson informiert < b> Der Denver Artikel , der Ort wo der zuerst brandneuer BumbleSpot gestartet im November. “BumbleSpots sind genehmigt Orte atlanta Scheidungsanwalt einzelnen bedeutend Stadt über USA wo wir platzieren Stempel der Annahme darauf Ort, ob es ist ein Restaurant, eine Bar oder ein Restaurant. “

Das Frische Neue 12 Monate ‘s Eve Bash ist ein weiterer Anstrengung von Bumble, um zu motivieren reales Verbindung, besonders während jede Nacht gefüllt mit leidenschaftlich potentiell wie Silvester . Der 1. Januar beginnt Matchmaking ‘s groß Jahreszeit, wo mehr Leute abonnieren und wischen durch Internet-Dating Apps als fast jede verschiedene andere Jahreszeit, und dauert bis Valentinstag, ein weiteres paar-zentriertes intimes Kurzurlaub.

Verbot NYE wird als zwei Bumble unterstützt Anlässe für Ihre groß Abend. Stellen Sie sicher, dass es bleibt Ruhig tatsächlich Hosting sein jährlich Party auf Messe Marktplatz in Auston Texas mit Pizza, Musik und nicht gesperrten Bar.

Die viel mehr mondäne Gäste, Prohibition NYE bietet VIP Esstische mit Hostess Lösung und einzigartigen Bühnenseite erhöht Sehen Erleben.

Das große Ereignis kostet Sie $ 185 Teilnahme (was wirklich sind die Produkte), und läuft bis 2:00 Uhr am 1. Januar st . Tickets können gekauft werden über Eventbrite.

Für mehr zu diesem Thema Online-Dating Lösung Sie können lesen alle Bumble Matchmaking App Übersicht.