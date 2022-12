Ladies, Wish Viel mehr Online Zeitpläne? Entscheide dich, es zu versuchen einen roten Hintergrund

Die Farbe Rot ist normalerweise bekannt als wird verwandt verbunden mit Begeisterung und Sexualität. Evas lila Apfel ist tatsächlich Symbol für Verführung. Valentine Notizen, symbolisiert romantisch Liebe, in vielen Fällen gelb. In flicks, von Marilyn Monroe in “Niagara” über “The girl in Red” bis zu Jessica Rabbit, ikonisch in ihr schleichenden lila Kleid, atemberaubend Damen (und Kaninchen) ) verwenden lila. Aber ist die Wahrheit dort gesagt worden jeder wissenschaftliche Beweis, dass lila zweifellos ruft Organisationen zu Begeisterung und Attraktivität hervor? Kann Farbe rot von sich aus erzeugen Männer sehen Frauen auf andere Weise, als mehr atemberaubend und ansprechend?

Boffins vor nicht allzu langer Zeit durchgeführt einige Tests Bild dieses Kopf und oben Körper vom selben Mädchen. Guys in einem Team betrachtete das Bild vor einem roten Geschichte, während Männer innerhalb verschiedene andere Gruppen angesehen ähnlich Foto, aber gegen eine alternative farbige Hintergrund zum Beispiel weiß, umweltfreundlich oder blau. Männer wen sah eine Dame vor einem roten Hintergrund beobachtet diese Dame tatsächlich bekleidet, und / oder Schattens des Hintergrunds. Sie zeigten das Farbton dem geringsten die Auswirkung getroffen wurde auf ihre Entscheidung.

Die Wissenschaftler durchgeführt einige Tests mit einigen anderen Fotos zusammen mit verschiedenen physischen Fähigkeiten, Ausdrücken und Kleidung. Sie zeigten Bilder von blond Damen und Brünetten Damen; Frauen, die in und Damen, die in gestreiften Button-down t- Hemden; Frauen, die waren lächelnd und Frauen, die ein neutrales Aussehen hatten. Sie verglichen die rötlich Geschichte mit grau, umweltfreundlich und bläulich Hintergründe, einschließlich mit Weiß. In einem Experiment, anstelle von Färbung der Hintergrund des Foto, das Forscher schattiert die Frau Kleidung lila, blau, umweltfreundlich oder grau. Die Ergebnisse normalerweise vergleichbar. Männer nahmen das Mädchen in ansehen Bild|Bild|Foto} der gelb Hintergrund oder Kleidung als mehr attraktiv und zusätzlich sie zufällig anschließend gebeten zu bewerten die Dame nach Aspekten nicht verwandt mit körperlich Anziehungskraft wie zum Beispiel die Frau Sympathie, wie nett, wahrheitsgemäß, freundlich, intelligent und Art sie glaubten, sie sei am Ende gewesen war eigentlich}. Rot nicht mit Auswirkung auf die Männer Urteile für das Frau Sympathie oder Intelligenz. Was, Männer nicht wahrnehmen die Frau mit dem rot Hintergrund viel mehr (oder deutlich weniger) wunderbar, klug oder sort als (genau gleich) Mädchen mit besonderen Farbe zurück Boden.

Obwohl wir alle wissen, dass rötlich {tatsächlich|verbunden ist Liebe und Leidenschaft, Handvoll uns möglicherweise erwarte das bloß das Ändern den Hintergrund Farbe von {einer Frau|Das Bild einer Frau|würde fest beeinflussen Männer Urteile über Mädchen sowie ihren Zielen bis jetzt diese Dame. Ohne Zweifel, die Farbtöne umgeben dich (auch lila) nicht der beste Aspekt in Ihre Alternativen oder Verhaltensweisen, einer von zahlreichen. Obwohl Farbe Rot hat ein starkes Einfluss und Sein bewusst daraus kann ein großer Unterschied.

Frauen normalerweise debattieren was zu tragen in auf täglicher Basis das Leben – na ja, wenn du willst müssen mehr aussehen ansprechend Männern, gelb gewachsen ist Ihr klinisch genehmigt go-to Farbton. ein rotes Top oder ein gelbes Mütze wird dich machen auffallen in einer Menge, aber so wird a weniger auffällig rot Produkt, wie ein Schal, ein Band, Lippenstift, oder sogar ein Rot T-Shirt über blau Hose. Unnötig zu sagen, Rot gedacht und angezogen nur alles wie und was macht du denkst bequem. Möglicherweise waren die Dichter {waren|zufällig|sehr auf etwas: Rosen neigen dazu, rötlich zu sein, Veilchen dazu, bläulich zu sein … aber es ist Ton von selbst mein Geist wirklich mag über dich.

